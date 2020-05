David Gelmà torna al Girona CH després de dos anys a Itàlia

Amb dos anys ja n'hi ha hagut prou. Temps suficient per tastar un altre hoquei, per viure a Follonica i Scandiano, on aquest esport es viu amb passió. Per créixer i madurar lluny de la família. David Gelmà s'hi podria haver quedat per allargar així una aventura que començava el 2018, però ha decidit canviar d'aires. Empès per tot el que ha generat el coronavirus, però sobretot atret pel projecte, ha optat per venir a Girona. Per tornar-hi, més aviat. El primer fitxatge del Garatge Plana Girona CH pel curs vinent és un vell conegut. Gelmà hi va jugar un curs abans de fer les maletes i provar sort a l'estranger. En guarda un molt bon record. Més madur, torna per aportar el seu granet de sorra a un equip que cada cop disposa de més efectius.

«Feia dos anys que estava fora de casa i havia començat a donar voltes a la possibilitat de tornar. Em va trucar en Ramon Benito i em va oferir un projecte molt bo. Amb un o dos dies ens vam posar d'acord», explica Gelmà, qui ahir mateix tornava per carretera d'Itàlia, on hi havia hagut d'anar uns dies per acabar de recollir quatre coses i deixar-ho tot tancat. «La situació amb el coronavirus» i els «problemes econòmics» que ha generat ha sigut un factor que l'ha fet decidir, però no pas el determinant. «El Girona cada cop creix més. Valoro més la competitivitat d'un projecte que no pas els diners», sentencia.

Ha viscut un hoquei «molt diferent», en un país amb «més afició» i on aquest esport és professional al cent per cent. Això, i la vida lluny de la família, l'ha fet canviar. «Torno molt més madur. Me'n vaig anar que tenia 22 anys i ara en faré 25. Sóc un jugador més complet i una persona que ha vist món. He estat sol i lluny de casa, el que et fa ser més adult. Sóc millor jugador i també estic més centrat en molts altres aspectes».

Té entre cella i cella l'objectiu personal de «fer com més gols millor» però avantposa els èxits del col·lectiu. «El Girona és un equip en línia ascendent. Acaba de ser cinquè. Toca repetir-ho i per què no, millorar-ho i arribar lluny a Europa. No descarto res». Quan torni als entrenaments es retrobarà amb Jaume Llaverola, el veterà porter i una de les peces que ha decidit continuar. «És com un pare, com un amic. Ho és tot. És un dels millors companys, sempre transmet confiança. Jo, com ell, intentaré ajudar els més joves. Però no puc fer la seva feina perquè de Jaumet només n'hi ha un». A part de Llaverola, el club també ha renovat Marçal Coll, Humberto Mendes, Gerard Pujol, Xevi Gurri, David Carles i Pau Palacín. David Gelmà és, fins ara, el primer fitxatge.