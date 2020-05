Èric Gispert i Jordi Sala continuaran un any més al Banyoles

El nou Banyoles de Pitu Batlle continua agafant forma i ahir el club anunciava dues renovacions més per a la temporada vinent. Continuaran al primer equip Ètic Gispert i Jordi Sala. El primer, de 32 anys, viurà el seu cinquè any al club i aquest curs ha disputat 20 partits fent dos gols. De la seva banda, Sala hi jugarà la seva quarta temporada. Aquesta última, ha participat en 16 partits.