L'Uni Girona CB i la Unió Esportiva Sarrià engeguen un campus d'handbol

Amb la desescalada en marxa, la pandèmia per coronavirus encara vigent i el futur a curt, mig i llarg termini a l'aire pel que fa a la majoria dels aspectes de la vida, la Unió Esportiva i l'Uni Girona CB han decidit llançar-se a la piscina. Totes dues entitats, amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, han creat el seu primer campus conjunt per aquest estiu. Dirigit a nens i nenes d'entre 6 i 14 anys, tindrà l'handbol com a fil conductor i estarà dividit per nivells, des de la iniciació a l'esport fins al perfeccionament.

Es celebrarà del 29 de juny al 31 de juliol al pavelló de Sarrià i es durà a terme en torns setmanals. Els organitzadors són molt conscients de la situació actual i totes les activitats estaran adaptades per complir amb totes les mesures que actualment recomanen les autoritats sanitàries per prevenir la Covid-19. «Ara mateix ens hem d'ajudar entre clubs aprofitant les infraestructures i els recursos per tirar endavant tota mena de projectes. És un acord important, d'altra manera no hauríem pogut fer aquest campus», explica Cayetano Pérez, president de l'Uni. El seu homòleg al Sarrià, Joan Llunell, es mostra «molt content» amb la iniciativa i manifesta que «és interessant oferir un campus d'handbol pels nostres socis i simpatitzants, degut a la situació econòmica és molt difícil trobar sortides per a la mainada».