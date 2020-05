El Bàsquet Girona pot pujar directe a LEB Or si la FEB no garanteix avui la fase d'ascens

El Bàsquet Girona s'ha acostumat a viure amb la incertesa fins al darrer moment des de fa més de dos mesos. I és que la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) esgota tot el temps possible quan es tracta de prendre decisions en ple estat d'alarma per culpa de la pandèmia del coronavirus. L'organisme va marcar en vermell el 25 de maig al calendari per determinar què passarà amb els ascensos de les diferents categories, un cop donada la temporada per acabada sense descensos.

Així doncs, els gironins sabran avui mateix quin és el camí que els pot portar cap a LEB Or. Després de la reunió de la comissió delegada de la FEB, que va tenir lloc a principis de maig, es va decretar que la primera opció era jugar una fase d'ascens. Ara bé, es posava com a data límit el 25 de maig per garantir la seguretat sanitària que permeti disputar el play-off abans del 30 de juny. Una premissa que si no s'assoleix donarà llum verda als tres primers classificats del grup d'ascens per pujar directe. En aquest cas, el Múrica, el Bàsquet Girona i el Tizona. De moment, ningú sap res encara.