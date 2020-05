El Bàsquet Girona fa el salt a LEB Or

Ni fase d'ascens ni play-off ni res de res. El Bàsquet Girona és nou equip de LEB Or després que aquest vespre la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) hagi decidit que no es disputi cap fase d'ascens i siguin els tres millors classificats del grup d'ascens els que pugin de categoria. Això fa que Girona, juntament amb Múrcia i Tizona siguin nous equips de LEB Or. La FEB ja tenia decidit que el Múrcia, líder quan es va aturar la competició, ascendiria però tenia sobre la taula la possibilitat de jugar una fase entre la resta d'equips més ben classificats com ara el Prat, que amb les mateixes victòries que Girona i Tízola (9), es queda sense premi per pitjor average. Finalment però, i veient que no es podien garantir les condicions sanitàries per culpa de la COVID-19, la FEB ha optat per tancar la paradeta i donar el bitllet cap a la segona categoria estatal del bàsquet masculí al club que presideix Marc Gasol i que ha entrenat aquesta campanya Àlex Formento.

D'aquesta manera, Girona recupera el bàsquet d'elit masculí set anys després de la desaparició del Sant Josep el 2013, quan jugava a EBA. El Bàsquet Girona, creat el 2017, haurà aconseguit amb només tres anys arribar a LEB Or. La temporada del seu naixement va beneficiar-se de l'ampliació de la LEB Plata a 24 equips per accedir-hi i, ara, en la segona campanya a Plata fa el salt a Or. La màxima categoria masculina, l'ACB, no es veu a Fontajau dels del 2008 quan el CB Girona, aleshores Akasvayu va fer fallida i va desaparèixer.