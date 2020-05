La fundació dels Alcántara arribarà a Girona

Quan es tracta d'ajudar, la família Alcántara sempre respon. No fa ni un any que els futbolistes Thiago i Rafinha Alcántara mostraven la seva cara més solidària amb la posada en marxa de l'Alcantara Family Foundation, un projecte que va néixer al barri del Raval de Barcelona i ràpidament va estendre's a Munic, Brasil i Vigo. Els llocs escollits fins ara per fomentar la integració social i l'educació en valors dels menors més vulnerables a través del futbol no són casualitat. I és que la família Alcántara hi manté un vincle molt especial, sentint-se responsable d'aportar-hi el seu gra de sorra. És per això que pròximament la fundació arribarà a Girona. «Tot i la distància, és casa meva, on m'he criat i d'on soc. Sempre estem encantats de poder ajudar a Girona i tenim la idea d'obrir-hi l'Alcantara Team, però l'hem hagut de deixar aparcada per poder actuar en la lluita contra el coronavirus. Estem analitzant on creiem que hi ha més necessitat», explica la palafrugellenca Júlia Vigas des l'Alemanya. Aquest estiu ja farà set anys que ella i el seu marit, Thiago, van fer les maletes per posar rumb cap a Munic, després que el migcampista fitxés pel Bayern el juliol de 2013.

Amb la irrupció de la pandèmia, l'agenda de l'Alcantara Family Foundation ha quedat trasbalsada. Sobretot, abans de la desescalada. Tot i que la seva solidaritat sempre ha quedat intacta, dedicant la majoria d'esforços a combatre la COVID-19. A l'abril, enmig d'una crisi sanitària sense precedents, la família Alcántara va donar un intercomunicador intel·ligent a l'hospital Trueta de Girona per millorar el benestar dels pacients més greus. «Tinc amigues que són doctores al Trueta i, per la connexió que tenim amb Girona, vam parlar amb elles per poder aportar alguna cosa. Primer pensàvem en el més bàsic: comprar respiradors, mascaretes... però la disponibilitat d'aquest material en aquell moment era baixa i com trigaven bastantes setmanes en arribar, preferíem oferir una ajuda imminent», explica Vigas.

Després de fer diverses consultes i pensar quina ajuda podria ser més útil, «al Trueta em van comunicar que estaven interessats en un intercomunicador per facilitar la comunicació entre els pacients intubats i sedats amb els infermers i doctors per tal de saber quines són les seves necessitats». Amb aquest aparell es pot detectar «si tenen dolor, gana, fred o calor o els molesta alguna cosa» perquè «com no poden parlar, això els ajuda molt a l'hora de comunicar-se i també en la recuperació».

El futbol contra l'exclusió social

L'Alcantara Family Foundation va gestar-se molt abans de posar-se en marxa. «Tant el meu marit (Thiago), com el seu germà (Rafinha) o jo mateixa, havíem fet diferents aportacions i feia temps que volíem agrupar-les totes sota el mateix paraigües d'una fundació. Des de sempre ens havíem basat amb nens i ens feia molta il·lusió poder ajudar-los d'alguna manera. Vam decidir tirar endavant la fundació Alcántara seguint aquesta línia i vam adonar-nos que l'educació, la nutrició i l'esport són tres elements que combinats poden ser clau en nens i nenes amb risc d'exclusió social», assegura Vigas, que presideix la fundació.

L'educació, l'esport -en especial, el futbol- i la nutrició infantil són els eixos d'un projecte que vetlla per donar un futur digne als més vulnerables: «Al Raval ja treballem amb 100 nens i nenes. Quan surten de l'escola, els proporcionem un 'extraescolar' perquè no estiguin al carrer ni agafin mals hàbits. Els volem inculcar uns valors a través de l'esport i que aquests els ajudin a desenvolupar-se, tenir hàbits saludables... També estem a Vigo a l'escola Ramón y Cajal, on, ara mateix, treballem amb 50 nens. A Espanya hi ha una taxa d'obesitat infantil molt elevada i volem acompanyar-los amb activitats positives que els motivin a anar a l'escola. Fem un seguiment de tots i, si no van a l'escola, poden marxar de l'Alcantara Team». En un futur, l'objectiu és «arribar a les comarques gironines».

«La metodologia de treball que fem servir a l'Alcantara Team és l'educació no formal, és a dir, en aquest cas aprenent a través del futbol. A més a més, per potenciar els valors també els donem xerrades i tallers relacionats amb cada tema específic: alimentació, companyerisme, etc. El nostre objectiu és que els nens i nenes aprenguin mentre es diverteixen. Això és el més important. Fer servir l'eina pedagògica del futbol és el context perfecte per a que tots i totes puguin aprendre jugant i practicant l'esport que més els agrada amb els seus companys i companyes d'equip», assegura.

Destinar esforços a frenar el coronavirus ha obligat a «aparcar projectes com el d'obrir l'Alcantara Team a Girona» i a canviar la seva manera de treballar «perquè els nens i nenes no han pogut assistir» a la cita que tenen després de l'escola, però «els hem facilitat vídeos i hem fet un seguiment de la seva activitat física a casa». Agafant-se a les grans experiències que els ha permès viure el futbol, la família Alcántara té clar que seguirà destinant els esforços possibles perquè cada infant tingui la seva oportunitat.