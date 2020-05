LaLiga vol tornar l'11 de juny amb el Sevilla-Betis

El president de LaLiga, Javier Tebas, va anunciar aquest diumenge l'objectiu que la competició torni l'11 de juny, a les 22.00 hores, amb el Sevilla-Betis, després de la llarga aturada per culpa de la pandèmia de COVID-19, una vegada que el Govern va donar "llum verda" al fet que el futbol pugui tornar en les pròximes setmanes.



"El president del Govern va parlar de la tornada a la competició a partir del 8 de juny, perquè cada dilluns es passa de fase i que llavors podrem competir en els estadis. Hem de veure els dies d'aquesta setmana, quin dia comencem segons els dies d'entrenaments, intentem que en tots els equips sigui igual", va dir en declaracions a 'Partidazo de Movistar'.





''El jueves 11 podría ser la fecha de inicio de @LaLiga''.

''Nos gustaría que fuese con el derbi sevillano, Betis - Sevilla''.@Tebasjavier en 'El Partidazo De Movistar'.#VolverEsGanar pic.twitter.com/gmWBSarwux — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 24, 2020

"El que sí que és segur és que serà el cap de setmana del 12, o fins i tot el dijous 11, l'inici de LaLiga, però encara no està decidit. Hi ha la possibilitat que el dijous 11 puguem tenir el nostre primer partit, seria la nostra il·lusió un partit aquest dia, en exclusiva per a tota Espanya, com a homenatge a aquesta tornada i tots els morts. Ens agradaria que fos el derbi sevillà entre Sevilla i Betis", va afegir.