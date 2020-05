L'Uni Girona compta amb Marta Xargay el curs vinent

L'Uni Girona ha començat a jugar als despatxos. Després que la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) decretés el final de la Lliga Endesa Femenina i deixés a les gironines sense l'opció de revalidar el títol, la direcció esportiva del club no ha deixat de treballar en cap moment per avançar la planificació de la temporada vinent i resoldre temes de màxima prioritat per garantir la confecció d'un equip competitiu. Primer va anunciar la tornada de la pivot txeca Julia Reisingerova, després la renovació de Laia Palau -clau per continuar amb el projecte- i dimecres passat també s'assegurava la continuïtat d'Adaora Elonu. Amb Helena Oma i Maria Araújo amb contracte en vigor, ara només falta confirmar al cent per cent que Marta Xargay seguirà a l'Spar Citylift Girona el curs que ve.

La base gironina va tornar al gener a Girona per quedar-s'hi amb un contracte fins al 2023, però amb una clàusula que li permet quedar lliure si decideix executar-la abans de l'1 de juny. Des del club treuen ferro a aquesta opció i compten amb Xargay, esperant que ella vulgui continuar perquè, de moment, no els ha comunicat el contrari. En una setmana clau per a la jugadora, el director esportiu Pere Puig té clar que vol continuar veient a Xargay jugant a Fontajau i, per això, cal deixar passar els dies per acabar de fer efectiu el primer acord.

«Fitxa pel que queda de temporada i tres més. La seva arribada és un salt qualitatiu en la part esportiva i ens ajudarà molt. Amb ella consolidem el projecte i passem a ser un club que descobreix talent i després veu com li marxa, a ser un club on el talent es vol quedar i som capaços de recuperar-lo», deia el president Cayetano Pérez el dia de la seva presentació.