Jordi González abandona la porteria del Bordils després de 26 anys al club

L'històric porter de l'Handbol Bordils, Jordi González, no seguirà al club la temporada que ve. Es posa així punt i final a una trajectòria de 26 anys ininterromputs passant per totes les categories, i havent-se convertit en un absolut referent. González seguirà en actiu i en les pròximes hores anunciarà quin serà el seu nou destí.

El porter gironí va arribar al Bordils amb 6 anys i no se n'ha mogut. Va ser una peça clau en els anys a Primera Nacional, va viure l'ascens a Divisió de Plata i a la segona categoria de l'handbol espanyol també s'ha revelat com un dels millors de la categoria. Ara però opta per un canvi d'aires, deixant això sí el Blanc-i-Verd per la porta gran.

Aquest és el segon gran moviment que anuncia el Bordils de cara a la propera temporada després que dissabte fes oficial la renovació de l'entrenador Pau Campos, un altre històric de l'entitat.