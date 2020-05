Marc Gasol: "Hem de gaudir del present i no tenir pressa"

Menys de 24 hores després de confirmar-se l'ascens del Bàsquet Girona a LEB Or, el president Marc Gasol ha atès els dubtes i qüestions dels aficionats en una trobada virtual a Instagram. Ha repartit agraïments per a tothom: patrocinadors, treballadors, plantilla, cos tècnic i, sobretot aficionats. Una afició «amb la qual hem crescut junts» i que sense ella «no seríem res». La realitat del Bàsquet Girona és ara la LEB Or, on competirà la temporada entrant. Pensar més enllà l'endemà de certificar l'ascens? No toca. «No cal pensar tant en el futur. El present és meravellós», ha dit mentre es definia com «una persona afortunada que gaudeix de cada moment».





En aquest sentit, la sort o ser al lloc just al moment just ha dut el club d'EBA a LEB Or en tres anys. «No hi tinc res a veure jo. Estic convençut que enguany haguéssim pujat», reconeix satisfet de veure com la criatura que va crear el 2014 no només camina sinó que s'ha fet gran i ja és a la segona categoria del bàsquet estatal. L'ACB queda molt lluny encara i per a Gasol, l'objectiu serà primer «aprendre i créixer» a la nova categoria. Per a fer-ho, comptarà amb el nou director esportiu, Jordi Plà i també un nou director general. Això sí, sempre amb el somni de «veure Fontajau ple» algun dia.