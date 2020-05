Xumetra continuarà a l'Olot

Després de confirmar ahir la continuïtat d'Albert Blázquez, l'Olot s'ha assegurat avui la renovació d'un altre dels puntals de l'equip, Jordi Xumetra. L'extrem de L'Estartit, de 34 anys, enceterà la seva quarta temporada al club, on va arribar el gener del 2018. Des de llavors, ha disputat un total de 74 partits i ha marcat 11 gols, 7 dels quals aquest curs. "Estic molt content per com m'han valorat aquesta temporada. El club ha tingut un bon gest i m'ha reconegut el rendiment que he tingut. És un orgull pertànyer a aquest club i poder tenir aquesta continuïtat",ha dit el baixempordanès, un dels millors jugadors del present exercici. En aquest sentit, Xumetra també ha valorat la temporada inacabada. " temporada passada és una obra inacabada, teníem molt bones sensacions. La pròxima la començarem des de zero, hem creat uns senyals d'identitat que anirem perfeccionant mica en mica".