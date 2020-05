Alan Baró i Pol Ballesté també continuaran a l'Olot

El director esportiu de l'Olot, Sergi Raset, va per feina. Un cop assegurada la continuïtat del director de l'orquestra des de la banqueta, Raúl Garrido, el conjunt garrotxí ha encetat aquesta setmana un degoteig de renovacions. Primer van ser Blázquez i Xumetra i avui han estat Pol Ballesté i Alan Baró. El club executa per a tots dos la clàusula de renovació automàtica que tenien al contracte si jugaven 25 partits aquesta temporada. D'aquesta manera, els garrotxins s'asseguren continuar comptant amb el porter menys golejat de la categoria (18 gols) i també mantenir un dels puntals de l'equip com és Alan Baró. El central de Darnius, de 34 anys, ha jugat tots els minuts possibles aquesta campanya.

Paral·lelament, el club ha informat que a més a més de Blázquez, Xumetra, Alan Baró i Ballesté, també té contracte amb vigor Jordi Masó. Al de Fontcoberta, de 27 anys, finalitza la vinculació amb l'entitat garrotxina el 2022.