El Llagostera renova Gil Muntadas

El migcampista Gil Muntadas continuarà la pròxima temporada al Llagostera. El club ha confirmat un acord per a renovar l'osonenc per un curs més. L'exjugador del Figueres ha tingut un paper destacat aquesta temporada a Segona B al Municipal disputant 24 partits i marcant dos gols entre Lliga i Copa. La renovació de Muntadas, de 27 anys, s'afegeix a les de Pitu Comadevall i de Cristian Dieste. Per contra, de moment són baixa Santaló, Yeray Sabariego i Dalmau.