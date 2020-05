L'Olot s'assegura la continuïtat de l'extrem de l'Estartit, Jordi Xumetra

Després de confirmar la continuïtat d'Albert Blázquez, l'Olot es assegurar ahir la renovació d'un altre dels puntals de l'equip, Jordi Xumetra. L'extrem de L'Estartit, de 34 anys, encetarà el quart curs al club, on va arribar el gener del 2018. Des de llavors, ha disputat de 74 partits i ha marcat 11 gols, 7 dels quals aquest curs. «Estic molt content per com m'han valorat aquest curs. El club ha tingut un bon gest i m'ha reconegut el rendiment. És un orgull pertànyer a aquest club», va dir el baix-empordanès, un dels millors jugadors del present exercici. Abans d'arribar a Olot, Xumetra va jugar a l'Espanyol B, Girona, Elx, Llevant i Saragossa, entre altres.