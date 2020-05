Marta Xargay diu adéu a l'Uni

L'Uni comptava amb Marta Xargay per la temporada entrant i la gironina tenia contracte per tres temporades més. Tanmateix, una clàusula per la qual la jugadora podia alliberar-se abans de l'1 de juny feia que el club no les tingués totes. Finalment, Xargay ha decidit executar-la i abandonar l'equip al qual va arribar el desembre passat procedent del Dinamo Kursk. Amb 29 anys, Xargay argumenta necessitar "més temps fora del bàsquet" i assegura que no tornarà a les pistes fins, pel cap baix, el gener del 2021.

"Vull donar les gràcies al club, a l'Uni Girona, pel suport i per l'oportunitat que m'ha donat aquesta temporada i a tots els aficionats per com m'han acollit", a dit Xargay en un missatge a les xarxes. La gironina va debutar amb l'Uni amb 17 anys i enguany hi havia tornat. Tot i això, ha decidit plegar per motius personals. L'Spar Citylift assegura que respecta la decisió de la jugadora tot i que la seva baixa comporta un problema a la planificació esportiva.