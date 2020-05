Tres vies de compensació per als abonats per no poder anar a Montilivi

Els abonats del Girona fa dies, setmanes i també un parell de mesos que saben que no podran tornar a veure el seu equip en directe a Montilivi aquesta temporada. L'aturada de la competició per culpa de la pandèmia de la COVID-19 va fer assumir als seguidors blanc-i-vermells que si la Lliga es reprenia, seria a porta tancada. I així serà, si les autoritats sanitàries ho permet i no hi ha cap rebrot de la malaltia. Mentre la Lliga ultima la represa de la Lliga per a mitjan juny, el Girona continua la posada a punt amb entrenaments cada cop més exigents i ahir Pep Lluís Martí ja va dirigir els primers en grups de 14 jugadors.

Paral·lelament, l'àrea executiva del club ha estat treballant aquestes setmanes per trobar la millor solució per a compensar els abonats que no podran veure uns partits que estaven inclosos a l'abonament. Els 5 partits que resten suposen el 23'8% del total de 21 que entraven al carnet. El club va fer oficial ahir al migdia les tres alternatives a triar per l'abonat. La primera és destinar els diners a projectes socials de diferents àmbits: sanitaris, educatius... La segona opció és un descompte per la mateixa quantitat aplicable a l'abonament de la temporada vinent. En aquest sentit, cal tenir en compte que per al proper exercici, encara no hi ha preus ni tampoc se sap si es podrà accedir als estadis. Com a tercera opció, per últim, el Girona també ofereix la possibilitat de reintegrar l'import proporcional sobre el preu pagat després de tenir en compte tots els descomptes aplicats.

Pel que fa al descompte per assistència, s'adaptarà per a premiar els abonats que hagin estat al costat de l'equip. La promoció establia que es descomptaria del preu de l'abonament de la temporada 2020/2021, el preu pagat per l'abonament de la temporada actual, sempre que es complissin dues condicions: que l'equip aconseguís l'ascens a Primera Divisió i haver assistit a un mínim de 19 dels 21 partits inclosos en l'abonament. Percentualment, per tant, tots els abonats que hagin assistit a 15 partits o més de Lliga disputats fins ara a Montilivi, es podran acollir al descompte la temporada que ve.

Així, els abonats del Girona que feia dies que es preguntaven com compensaria el club aquests cinc partits ja tenen la resposta i ara han de triar per quina opció es decanten. Els partits en què el Girona jugarà a Montilivi sense el suport de l'afició seran contra el Racing de Santander, Numància, Saragossa, Almeria i Cadis. En aquest sentit, els tres últims visitants seran, curiosament, els tres primers classificats de la taula actualment. El club i la plantilla, confiava poder comptar amb el suport de l'afició en aquests transcendentals duels i que el factor camp ajudés. Les mesures de prevenció de la COVID-19, tanmateix, faran que siguin a porta tancada. Com també un hipotètic play-off d'ascens a Primera.