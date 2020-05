Cárcel: "Tenim jugadors preparats per jugar partits decisius"

El Girona continua treballant a La Vinya en dos grups de 14 futbolistes a les ordres d'un Pep Lluís Martí que comença a veure la llum.

El tècnic balear sap que dilluns ja podrà dirigir la primera sessió amb tota la plantilla al complet per preparar amb garanties la tornada de la competició prevista pel cap de setmana del 12 de juny. També Quique Cárcel veu més clar el futur a curt termini, un cop LaLliga ha fet oficials les dates previstes per la represa del campionat.

En aquest sentit, el màxim responsable esportiu del Girona es mostra "optimista" amb la resposta i la predisposició que ha notat entre els jugadors aquests dies. "Són gent súper implicada en el projecte i que tenen moltes ganes que això acabi bé", ha assegurat.

En la mateixa línia, Cárcel està convençut de les possibilitats del Girona de "poder lluitar per l'objectiu". Una de les claus, per ell, serà la frescor mental. "Sóc optimista. Tenim experiència i jugadors que han vingut per jugar partits decisius i estan preparats per competir. Anirem partit a partit i cadascun serà una final", ha detallat.