"Som mereixedors de l'ascens"

A l'espera de la rua virtual que se celebrarà demà (2/4 de 7) a través del canal oficial del Bàsquet Girona al Youtube, aquest migdia Àlex Formento i Albert Sàbat han atès els mitjans de comunicació en una videoconferència de premsa. Tant l'entrenador com el capità de l'equip s'han mostrat molt contents i orgullosos de l'èxit assolit pel club.

Formento ha volgut subratllar que l'equip ha estat "molt mereixedor de l'ascens" després d'una temporada "molt bona" en què "hem estat líders 17 de les 26 jornades". Formento no ha volgut parlar gaire del futur i de la plantilla de la temporada que ve tot i que ha recordat que la política al club ha estat sempre "de continuïtat".

Per la seva banda, Albert Sàbat ha volgut destacar que l'ascens és "un pas endavant" més d'un club que continua creixent. En cap cas, El llagosterenc no s'ha volgut fixar l'ACB com a objectiu a curt termini. "L'ACB encara queda una mica lluny. Serem un equip nou a la categoria i caldrà que ens hi adaptem. No tenim la pressió de pujar sinó de treballar cada dia", ha dit.