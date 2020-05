La Primera Catalana es podria dividir en 4 subgrups de 10 equips el curs que ve

La decisió de la Federació Catalana de donar per acabades les competicions amateurs amb els ascensos marcats pel pla de competició i sense descensos ha generat opinions de tots els gustos, tot i que majoritàriament, els clubs han acatat la postura. Des de la Federació s'argumenta que la mesura presa ha estat la més raonable i així ho explica el secretari general, Oriol Camacho. «Estàvem força condicionats per la decisió de la Federació Espanyola. En el futbol formatiu considerem que l'àmbit competitiu ha de quedar en segon terme però en l'amateur hi ha molts interessos en joc i la temporada s'havia d'acabar perquè ja era al 70%», diu.

La finalització de les competicions de la FCF ha suposat l'ascens del Girona B a Tercera, juntament amb el Muntanyesa, el Valls i la FE Grama. A més a més, el Bescanó també ha pujat a Primera Catalana. Tot plegat dibuixa un escenari veritablement innovador per a la temporada vinent en moltes categories. I és que sense anar més lluny la Primera Catalana comptarà amb 40 equips i això, molt probablement, farà que la categoria es divideixi en 4 subgrups de 10 equips. A partir d'aquí la Federació està estudiant com resoldre cada grup per tal que, un cop s'hagi disputat la fase regular, els primers classificats lluitin per pujar i la resta, per mantenir-se, en una segona fase. Malgrat que tot està encara a l'espera del vistiplau de la Federació Espanyola, això mateix passaria a Tercera Divisió, on es podrien fer dos subgrups d'11 equips cadascun. Les competicions de la Catalana començarien a mitjan octubre i haurien d'acabar abans del juny. Per això, es preveuen alguna jornada intersetmanal i la supressió d'alguns festius com Carnestoltes.

Sigui com sigui, des de la Federació Catalana, el plantejament és el de continuar al costat als clubs. És per això que està previst continuar amb les campanyes de suport com Tots som un equip i Orgullosa. «També ajudarem en l'àmbit econòmic amb la congelació de quotes i d'altres mesures que encara hem de tancar», assegura Camacho.