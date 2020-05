Pau Campos: «Si se'n van jugadors, vol dir que fem les coses bé»

Els detalls de com serà la nova Divisió d'Honor Plata la temporada que ve encara no els sap ben bé ningú del cert. El que sí que és segur és que la suspensió de la competició aquest curs farà que el que ve hi hagi dos grups de 10 equips i que els ascensos i descensos es decideixin en una segona fase. El dia 13 de juny quedarà tot una mica més clar quan la Federació exposi les noves bases. A la nova Plata no hi faltarà l'Handbol Bordils que encetarà la vuitena temporada consecutiva convertint-se en el segon club amb més antiguitat a la categoria rere el Zarautz. I a la banqueta del Blanc-i-Verd, Pau Campos novament serà l'encarregat de dirigir des de la banqueta el Bordils 2020-21. Serà la novena, en dues etapes, del bisbalenc al club i un curs que encara amb la mateixa il·lusió que el primer dia. «Aquests anys, el club i els jugadors han crescut, jo també. Són molts partits a Plata contra grans equips que fan que te les hagis d'empescar per plantar-los cara. A base de derrotes, ens hem anat enriquint. No he perdut la il·lusió, però són molts anys a Plata i això fa que tinguem tots més recursos ara», diu.