L'Olot s'assegura la continuïtat del defensa Carles Mas

La Unió Esportiva Olot continua picant pedra tot construint l'equip per a la temporada vinent i avui ha anunciat una altra renovació. Es tracta de la del central Carles Mas, de 27 anys i amb experiència a la Segona Divisió A de la mà del Girona. El banyolí viurà el seu quart curs a La Garrotxa, on hi va arribar l'estiu del 2017.

Acumula 93 partits amb l'Olot en aquestes tres últimes temporades i és una de les peces importants en els esquemes del tècnic Raúl Garrido. "Em sento molt feliç aquí i tinc ganes de seguir creixent al club. La intenció és la de mantenir aquesta linia ascendent per aconseguir alguna cosa bonica", ha dit el jugador en declaracions facilitades per l'entitat.

Carles Mas s'uneix a les renovacions de futbolistes com Pedro del Campo, Álvaro Salinas, Jordi Masó, Pol Ballesté, Alan Baró, Jordi Xumetra i Albert Blázquez.