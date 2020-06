Bagaria amplia un any més el seu vincle amb el GEiEG Uni

Núria Bagaria farà 21 anys el proper mes de juliol i s'ha passat gairebé tota la seva vida vinculada al mateix club. La temporada vinent no serà una excepció perquè la base continuarà defensant la samarreta del GEiEGUni de Lliga Femenina 2. Serà el seu setzè curs a l'entitat, convertint-se així en la jugadora en actiu que hi acumula més anys consecutius. «Poder seguir portant aquests colors després de tants anys i fer-ho a Lliga Femenina 2 una temporada més és un orgull per a mi», declara.

Bagaria és la primera peça confirmada per l'exercici 20/21 i la categoria no li vindrà pas de nou. Ja hi ha jugat aquest curs, mentre que l'anterior, el 18/19, va ser una de les jugadores més importants en l'ascens malgrat la seva joventut. Ha treballat amb la selecció espanyola sub20 que va preparar l'europeu de Klatovy, però va caure en l'últim tall de la convocatòria. A tot això, se li suma la seva vinculació aquests dos últims ays amb el primer equip, l'Spar Citylift Girona. El club en destaca la seva «visió de joc, defensa i sacrifici per l'equip».