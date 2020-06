El defensa Pol Bastidas, nou fitxatge del Figueres

El Figueres de Javi Salamero continua confeccionant la plantilla per a la propera temporada i avui ha tancat la incorporació d'un nou futbolista. Es tracta de Pol Bastidas, un lateral esquerre que aquest curs ha disputat vint partits amb la samarreta del Banyoles a la Tercera Divisió.

El de Vilamarí, a punt de fer 26 anys, va jugar a la Unió el 2013, quan era juvenil. També ha vestit les samarretes del Can Gibert i Fornells, així com al futbol base de clubs com el Manlleu, Girona i Gironès.

"Encaro un nou repte. Volia fer un pas endavant. Tinc moltes ganes de començar, crec que hi haurà una bona plantilla i a veure si podem fer quelcom bonic", diu el jugador en declaracions que ha facilitat el club. "Espero aportar el meu granet de sorra. Sóc un jugador pesat i molest pel rival, m'agrada molt córrer per la banda i ho dono tot. Després, la qualitat hi va lligada", afegeix.