Jordi Plà arriba per donar "continuïtat" a la plantilla

Només una setmana després de confirmar l'ascens del seu primer equip a LEB Or, la segona màxima categoria del bàsquet estatal, el Bàsquet Girona ha presentat avui el que serà el seu nou director esportiu. Es tracta de Jordi Plà, qui relleva així al càrrec un Àlex Formento que es dedicarà exclusivament a entrenar la plantilla. En una presentació celebrada a l'hotel Ibis Costa Brava, Plà ha dit que afronta aquesta nova etapa com un "repte professional i personal" al mateix temps que ha explicat que a dia d'avui encara hi ha molta "incertesa" sobre la propera temporada i que, per tant, parlar d'altes i baixes és encara aviat.

Això sí, sense dir noms, ha assegurat que la intenció és la de mantenir el bloc que ha aconseguit l'ascens de categoria. "És obvi que cal donar un component de continuïtat d'una plantilla a l'altra. Dona més rendiment això que no canviar deu o dotze jugadors. Aquesta idea hi ha de ser. Qui? Això encara no ho sabem".

L'únic nom que s'ha posat al damunt de la taula és el d'en Robert Cosialls. "Estem molt contents amb ell. La idea, en el seu cas, és que continuï. Però dependrà de tot l'encaix de la plantilla. Hi ha molts factors".