L'Handbol Banyoles renova Quim Oliva com a tècnic del filial

L'Handbol Banyoles B jugarà aquesta propera temporada a Primera Catalana, després de pujar de categoria com a líder de Segona Catalana. L'ascens a la cinquena màxima divisió de tot l'estat espanyol ha fet que el club mantingui la seva absoluta confiança amb el cos tècnic que lidera Quim Oliva, que ha sigut renovat. El primer equip, que milita a Primera Nacional, serà entrenat per Pere Coll, ex del Sarrià.