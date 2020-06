Un nou pas cap a la «normalitat»

Han sigut temps «durs». També «estranys». Paraules que ahir utilitzava el defensa Pedro Alcalá, però que han sortit de la boca d'altres futbolista. Ja no només del Girona, sinó també de molts més equips. La pandèmia del coronavirus ha fet estralls i a mitjan març ho paralitzava tot. També el futbol. Superat el confinament total i avançant fases de la desescalada, la competició professional és a un pas de tornar a ser una realitat. Ho celebra el vestidor. Ahir, el penúltim pas cap a una normalitat sempre escrita entre cometes. Primer entrenament, després de molt de temps, de tot l'equip. Ja són història els treballs individualitzats o repartits per grups. Pep Lluís Martí va tenir a tots els seus jugadors disponibles. Junts, sense excepcions. La millor manera per començar a preparar el calendari que ve. Ben carregat de partits i amb l'objectiu de l'ascens subratllat.

«Aquests últims dies han sigut una mica estranys i tenim ganes que torni la normalitat. Estem amb moltes ganes, sobretot ara que podem fer possessions i partits. Estem contents de tornar a estar tots junts, que tot sigui cada cop més semblant al que hi havia abans. Hem vingut d'uns mesos durs, entrenant-nos a casa sols i veient-nos amb els companys per videotrucada», explicava ahir Alcalá, el jugador escollit pel club per fer declaracions.

Feia d'altaveu del vestidor. Els jugadors tenen ganes que la pilota torni a rodar. Ho farà el dissabte vinent, dia 13 al camp del Las Palmas, i llavors ja no hi haurà aturador. De moment, se sap que tres dies després el Racing visitarà Montilivi. «Vam veure els horaris i estem tots desitjant que comenci de nou la competició. Tenim moltes ganes que es reprengui la temporada», deia el central. Serà, malgrat tot, un desenllaç de temporada ben atípic. Per la càrrega de partits, per l'atmosfera ambiental i per tot el que suposa jugar enmig d'una pandèmia que encara no s'ha esfumat. «Ens ho hem de prendre com un mini torneig de només onze partits. Ens toca estar ben preparats física i mentalment. L'equip que millor arribi i que més ben preparat estigui, serà el que aconseguirà el seu objectiu», afegia. Aquest és el desig del Girona, que té l'ascens encara entre cella i cella. «Estem amb moltes ganes i il·lusió. Desitgem que torni la competició per lluitar per atrapar l'objectiu que tots volem», deia Alcalá en aquest mateix sentit.

També va parlar del paper que pot tenir l'afició. Una de les condicions perquè torni el futbol és que els partits es disputin a porta tancada i, per tant, Montilivi estarà buit el que resta de temporada. «Espero que els nostres aficionats ens mostrin tot el seu suport des de casa. Que ens animin i estiguin amb nosaltres. Ho donarem tot per aconseguir l'objectiu». Després de dos empats consecutius, el Girona es va plantar a l'aturada en cinquena posició, en zona de play-off, però amb l'ascens directe un xic lluny: vuit punts.