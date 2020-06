Pep Chavarría posa el punt i final a la seva etapa a l'Olot

Pep Chavarría no vestirà la samarreta de l'Olot la temporada vinent. El figuerenc, de 22 anys, ha decidit no renovar el contracte que el vinculava amb el club de La Garrotxa, pas previ al seu fitxatge pel Saragossa pels quatre propers cursos. Entre Lliga i Copa del Rei, el lateral esquerre ha disputat 52 partits en els dos últims anys.

"No volia marxar sense acomiadar-me de totes les persones que formen part d'aquest club: president, director esportiu, entrenadors, fisioterapeutes, "coach", treballadors del club i sobretot dels meus companys i de l'afició, que durant aquestes dues temporades m'han acompanyat i m'han tractat de manera increïble", ha declarat Chavarría.

Tot i que no especifica el seu destí, descriu com una "gran oportunitat per créixer" el seu salt al futbol professional, de la mà del Saragossa que en lligava la seva incorporació el passat mes de febrer.