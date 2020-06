El Peralada fitxa el defensa Roger Cunill, procedent del Vic

Roger Cunill s'ha convertit en el segon fitxatge del Peralada per a la propera temporada. Es tracta d'un defensa esquerrà de 22 anys que prové del Vic de Primera Catalana, l'equip de la seva ciutat natal. Anteriorment havia vestit dues temporades la samarreta del Lloret, mentre que també va estar-se dos cursos al juvenil del Girona.

Aquest curs debutarà a Tercera, una categoria que encara no ha tastat mai. «Estic molt content i il·lusionat per l'oportunitat que em dona el Peralada per estrenar-me a Tercera. Espero poder tornar tota aquesta confiança ben aviat dins del camp», explica en declaracions facilitades pel club. Aquest curs ha jugat 20 partits, 19 com a titular.

D'altra banda, el Peralada també s'assegura la continuïtat del davanter Víctor Bertomeu. Amb 27 anys, va arribar a Peralada l'estiu passat procedent de l'Ascó i aquest any ha disputat 21 partits, 11 d'ells com a titular. Són 1.045 minuts en què ha marcat cinc gols.