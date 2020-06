Albert Vivancos renova amb l'Olot una temporada més

L'Olot va per feina i continua anunciant renovacions. La d'Albert Vivancos és la segona d'aquesta setmana, després del "sí, vull", del defensa Carles Mas. El bescanoní, de 26 anys, ha disputat 18 partits aquest curs i prop d'un miler de minuts. Ha acceptat continuar, com també ho han fet Blázquez, Xumetra, Ballesté, Baró, Masó, Pedro del Campo i Salinas. De moment, Pep Chavarría és l'única baixa.

Vivancos, forjat al futbol base del Girona i amb un currículum que l'ha dut a pràcticament atrapar el centenar de partits a la Segona Divisió B, diu estar "molt agraït" a l'Olot, al mateix temps que destaca la "gran motivació" que té de cara a la següent temporada. "Continuen els ingredients necessaris per tornar a fer un grany any", afegeix.

Està decidit a "donar-li continuïtat" al que l'equip ha fet les últimes temporades, sempre seguint la "línia ascendent" però al mateix temps "tocant de peus a terra i amb molta humilitat". Recorda que ve de viure "dos anys irregulars" per culpa d'una greu lesió i és per això que "tinc més ganes que mai de fer una gran temporada i que les coses em surtin com desitjo".