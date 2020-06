«Fins que el futbol no em vulgui deixar a mi, jo no el deixaré pas a ell»

Mantenir la motivació i l'estat físic per jugar a futbol quan s'arriba als quaranta anys és difícil i una veritable rara avis dins el món de l'esport. Tot i això, hi ha uns quants escollits que es resisteixen a penjar les botes amb dues dècades jugant. Un d'aquests irreductibles és el futbolista de Camprodon Xavi Molas. L'ex del Palamós, entre d'altres equips, aquest any arribarà a la quarantena però això no li ha impedit fitxar pel CF Olesa, que actualment milita a Tercera Catalana. Amb passat al futbol base del Barça i amb una extensa llista de clubs al seu currículum, Molas té experiència a Segona B i també Tercera. Al Baix Empordà, va oferir un dels seus millors moments amb l'excèntric Dimitri Piterman de mecenes del club. La cirereta del pastís del camprodoní amb el Palamós va ser l'ascens a Segona B, la temporada 01/02, en una històrica promoció que es va resoldre al camp de l'Águilas, llavors entrenat pel gironí Xavi Julià. Amb la precipitada marxa de Piterman a l'Alabès, Molas se'n va anar al filial del club basc. Una llarga trajectòria premiada amb una bona col·lecció d'ascensos. El nou futbolista de l'Olesa suma quatre ascensos a Segona B, amb el Palamós, Llorca, Oriola i Roquetas de Mar. També va pujar a Tercera Catalana amb el Ripoll, i com a jugador de futbol sala ho va fer amb l'AP Nou Escorial. Aquesta última temporada, i a les files del Sant Adrià CF, ha demostrat un any més la seva qualitat amb la cama esquerra.



Què el motiva a seguir jugant a futbol a les portes dels 40 anys?

Em motiva poder celebrar els 40 anys en un terreny de joc perquè el futbol és el que m'apassiona. També veure que puc seguir competint contra nanos de 20 o 25 anys. Ara mateix sento que encara estic amb forces i tinc ganes de jugar. Quan vegi que no puc, faré un pas al costat.

Fins quan es veu jugant?

En principi no em marco cap edat per deixar-ho. Fins que el futbol no em deixi a mi, jo no el penso deixar a ell. Tinc clar que, quan vegi que no estic per competir, llavors plegaré. M'apassiona el futbol i tot el que l'envolta: el vestidor, les amistats, competir... Quan una d'aquestes coses fallin, malament. Sobretot si veig que no gaudeixo o que no puc oferir el nivell necessari. Quan això passi, aniré a jugar amb els veterans.

Ja ho ha fet amb els del Palamós, veritat?

Sí, i tant. He jugat amb els veterans del Palamós algun torneig d'estiu a Badalona i mantinc el contacte amb bastants jugadors d'aquella època com ho són en Sergio Garcia, Pedregosa, Edu Aguilar, Carmelo, Quique Yagüe, Robi, Jito...

Què recorda del seu passat per aquest club?

Possiblement és una de les millors etapes que he viscut com a futbolista. Era molt jove, el grup també i vivíem tots a l'Apart-Hotel d'en Piterman. Allò era una família! Van ser un molts bons anys, jugàvem un futbol vistós i ofensiu. Recordo l'estadi ple en el partit de Copa amb el Betis, o l'ascens a Segona B al camp de l'Águilas.