Fontajau aposta per la continuïtat

L'èxit que ha suposat l'ascens del Bàsquet Girona a LEB Or ha sigut un premi col·lectiu. Hi ha noms propis, com passa sempre, però l'engranatge al complet ha funcionat a les mil meravelles i el desenllaç, tot i que estrambòtic degut a les circumstàncies, ha sigut el desitjat. Si s'ha pujat, ha sigut gràcies al rendiment de tots dins i fora de la pista. A l'experiència i una direcció impecable d'Àlbert Sabat. Als números extraordinaris de Gerard Sevillano. A l'espectacle d'Antonio Hester. S'hi suma el granet de sorra de Robert Cosialls, Sergi Costa, Menno Dijkstra, Herbert Graham, Màxim Esteban, Víctor Moreno i Mor Niang. Situat el context actual i amb l'obligació d'afrontar amb garanties el salt de categoria, el club ha engegat la maquinària per construir una plantilla prou competitiva com per consolidar-se a la segona màxima categoria del bàsquet estatal. Un cop confirmat que Àlex Formento repetirà com a entrenador, al tècnic se'l deslliga d'altres tasques, com havia fet fins ara. La direcció esportiva recau sobre Jordi Plà, qui afronta un «repte professional i personal», com explicava ahir durant la seva presentació oficial. Malgrat no donar noms ni tampoc massa pistes a l'hora d'abordar la confecció de la plantilla, sí que va deixar ben clar quin és el full de ruta a seguir. El de la continuïtat.

Hi haurà baixes? Per descomptat. Es faran fitxatges? És clar. Però Fontajau no vol cap revolució. Almenys, aquesta és la voluntat inicial. «És obvi que cal donar un component de continuïtat a la plantilla. Sempre dona més rendiment això que no pas canviar deu o dotze jugadors. Aquesta idea hi ha de ser. Ara bé, de qui es tracta? Això encara no ho sabem», explicava Plà. Ara mateix, els interrogants són a l'ordre del dia. «Hem d'analitzar la plantilla i planificar la temporada vinent, ho fem enmig d'un context d'incertesa, el que ho fa encara tot més complicat. És aviat per tot plegat. La lliga està indefinida. No se sap quan hi haurà les inscripcions, quants clubs hi participaran, com serà la competició o quan començarà». Malgrat això, té coll avall que un cop «acabades les celebracions» per l'ascens el que toca a partir d'aquest moment és «treballar a ple rendiment».

De ganes per fer-ho no li'n falten. Ni de bon tros. «Tinc una responsabilitat molt gran. Enfoco aquesta etapa com un repte professional, però també personal. Em trobo en una posició en la qual hauré d'estar constantment tractant amb persones». Li tocarà, i no pas poc, parlar amb tots i cadascun dels jugadors de l'actual plantilla. També amb els possibles fitxatges. Durant la trobava d'ahir amb els mitjans, no va voler deixar anar noms. Només en va sortir un, quan se li va preguntar per Robert Cosialls. L'ala-pivot ha viscut la seva segona temporada a Fontajau i es va guanyar els elogis de Plà. «Estem molt contents amb ell. La idea, en el seu cas, és que continuï. Però dependrà de tot l'encaix de la plantilla. Ara mateix depèn de molts factors». Es va parlar també de l'apartat físic, clau a mesura que es pugen categories i un aspecte que va abordar Marc Gasol, president del club, fa uns dies enrere en una trobada a les xarxes socials. «La capacitat atlètica dels jugadors és un tret distintiu de cada divisió. On n'hi ha més és a l'NBA. Després, a l'Eurolliga, l'ACB, Eurocup... i llavors arriba la LEB Or. Quan hi ha un canvi de la categoria, això fa la diferència. Intentarem que tots els jugadors ens donguin aquesta capacitat física». I Plà també va oferir el seu punt de vista sobre el número d'equips que hi pot haver el curs vinent. «El volum de la plantilla no dependrà d'això, però sí que afectarà en l'oferta i demanda dels jugadors i també en els horaris, ja que disposarem de més o menys temps pels entrenaments i per preparar-nos».