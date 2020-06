El lateral Pep Chavarría i l'Olot separen els seus camins

Pep Chavarría no vestirà la samarreta de l'Olot aquesta propera temporada. No és pas cap secret, després que fa uns mesos sortís a la llum que el seu futur a curt termini passava, si res es torçava, pel futbol professional i que el Saragossa tenia tots els números de lligar-lo per uns quants anys. De moment, el que és oficial és que el figuerenc no ha renovat i, per tant, deixa el club de La Garrotxa. Allà hi ha viscut dos cursos, sumant 52 partits entre Lliga i Copa. Amb 22 anys i una enorme projecció, posa el punt i final a una etapa en què s'ha convertit en una peça important en els esquemes del tècnic Raúl Garrido. «Vaig arribar a l'Olot amb la il·lusió de créixer i d'aprendre tant futbolística com personalment. M'he trobat una família, un club que ha confiat en mi i m'ha donat una oportunitat. Ara se'm presenta una opció per créixer», deia el futbolista en declaracions facilitades pel club.