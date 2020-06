L'Uni aposta per l'espectacle i confirma el retorn de Gray

L'Spar Citylift Girona ha anunciat aquest migdia el fitxatge de Chelsea Gray, una base nord-americana de 27 anys que viurà la seva segona etapa a Fontajau. Ja va vestir ala samarreta de l'Uni la tardor del 2015, quan hi va jugar una desena de partits abans d'acceptar una proposta per marxar a Turquia.

Campiona de la WNBA amb Los Ángeles Sparks l'any 2016, el seu currículum el completen d'altres equips com l'Hapoel Rishon d'Israel, i tres equips turcs: Kayseri, Botas i Fenerbahçe.

"La Chelsea té màgia i fa bones les companyes. Només imaginar que compartirà pista amb Laia Palau se'm posa la pell de gallina. Tothom el que vol és guanyar títols i és cert que això és important, però el que ens agrada és com guanyem. Aquest any no hem ofert l'espectacle que el públic mereixia i ara, amb la plantilla que estem fent, ens marquem l'objectiu que l'equip engresqui l'afició", ha explicat el director esportiu Pere Puig.