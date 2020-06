«Cap preocupació» al Barça per l'estat físic de Leo Messi

El Barcelona no té «cap preocupació» sobre l'estat físic de l'argentí Lionel Messi, que, segons la versió de club blaugrana, en l'entrenament del passat dimecres va fer feina específica al marge dels seus companys. El davanter no va saltar a la gespa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la sessió per exercitar-se sota les ordres de Quique Setién. Fonts del club blaugrana consultades per EFE asseguraven que no hi ha «cap preocupació» sobre l'estat físic de l'atacant tot insistint qule va realitzar «un altre tipus de treball» que el dels seus companys. TV3 havia informat que Messi patia un problema físic a l'adductor, que era dubte pel partit del dia 13 de juny contra el Mallorca i que per això mateix s'havia sotmès a una ressonància magnètica.