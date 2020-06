L'Uni aposta per l'espectacle amb el retorn de Gray

A Fontajau l'ambició es manté intacta. Ja pot marxar un dels patrocinadors principals com rebaixar-se el pressupost, que la il·lusió per fer quelcom gran es manté a l'Uni. El club sospira per lluitar pels títols, però sobretot per donar espectacle a la pista. Aquest és un dels objectius que s'ha marcat la direcció esportiva. Agradar al públic, enganxar-lo i que la gent vibri amb un equip que, de passada, aspiri a arribar el més lluny possible a totes les competicions. Per confirmar aquesta filosofia, el club anunciava ahir un dels fitxatges més il·lusionants de cara al curs vinent. Torna Chelsea Gray, una de les jugadores amb més qualitat individual que ha passat per aquest vestidor; al mateix temps, una peça que fa funcionar a les mil meravelles tot l'engranatge. Camí dels 28 anys -els farà el proper mes d'octubre-, arribarà per reforçar el joc exterior. La millor resposta al sotrac que va suposar l'adéu sospresa de Marta Xargay, conegut la setmana passada.

«És un fitxatge que ens fa especial il·lusió. És una satisfacció molt gran que estigui amb nosaltres. Tothom la recorda, tot i que la vam poder gaudir molt poc, només uns mesos», deia ahir Pere Puig, el director esportiu, en una roda de premsa transmesa en directe per Instagram. Puig rememorava la tardor del 2015, quan Chelsea Gray va jugar a l'Uni, encadenant bones actuacions i convertint-se en una jugadora desequilibrant que feia xalar Fontajau. Fins que una proposta de Turquia li triplicava el sou. Massa llaminer per dir-li que no. La californiana, forjada a Duke en la seva etapa a l'institut, va acceptar i feia les maletes a mitjan novembre. «És una decisió molt dura, però és el millor per a la meva família i la meva carrera», es justificava llavors. A Girona esperen que no es repeteixi aquesta situació. «No té cap clàusula de sortida. Ni ella ni tampoc cap de les jugadores que hem signat. Ara bé, si algú ve i ofereix molts diners, existiria la possibilitat que marxés», s'explicava ahir.

De moment, el seu fitxatge és un fet però no està tan clar quan es produïrà la seva incorporació. Tot dependrà de si competeix o no a la WNBA, torneig que va guanyar el 2016 sent una peça clau a Los Ángeles Sparks. «Té un compromís, tot i que encara no està clar. Si hi va, arribaria un cop acabi la competició. I si no, estarà aquí per començar a fer la pretemporada amb la resta de l'equip». Vingui quan vingui, una cosa està clara per a Puig: «Té màgia, fa bones les companyes. Se'm posa la pell de gallina només d'imaginar que compartirà pista amb Laia Palau. Les dues són compatibles». I afegia: «Aquesta temporada potser no hem ofert l'espectacle que el públic mereixia, però amb la plantilla que estem fent ens marquem l'objectiu de tenir un equip que engresqui l'afició». Amb Chelsea Gray i Elonu, les places d'extracomunitàries per competició europea estan cobertes. No pas a La Lliga Femenina, on s'en permet una més. Amb això, Puig va voler explicar que la continuïtat d'Abby Bishop «és complicada».