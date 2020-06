Àxel Vizuete renova i es farà càrrec del filial del Girona a la Tercera Divisió

Fins que l'ascens a Tercera no va ser una realitat, Àxel Vizuete es dedicava a oferir alguna pinzellada del seu futur. Sempre la tenyia de blanc-i-vermell, però mai ho donava per fet al cent per cent. Un cop el Girona B ha pujat de categoria, després de liderar amb mà de ferro el seu grup de Primera Catalana i de rebre el premi per part de la FCF, que va haver de resoldre les competicions davant la pandèmia de coronavirus, ja ho deia amb la boca més oberta. Calia, però, la oficialitat. Va arribar ahir. Vizuete renova el seu contracte per un curs i es farà càrrec del filial a la quarta màxima categoria del futbol estatal.

Tant ell com l'entitat estan treballant des de fa dies en la planificació de la plantilla per encarar la que serà la seva quarta campanya al capdavant de l'equip. «Volem un filial amb jugadors joves, que tinguin talent i ambició per arribar al primer equip. Els ajudarem, fent-los ser conscients de quin és el camí. Volem un equip amb les idees molt clares, que vulgui ser dominador, que gaudeixi amb la pilota però també quan no la tingui. Que sigui sacrificat i al mateix temps honrat», diu Vizuete en declaracions facilitades ahir pel Girona.