La incertesa abraça el present i futur del Guíxols

Amb 106 anys d'història a la seva esquena, l'AD Guíxols acaba d'escriure un punt i a part. Com continua el relat és, ara mateix, una veritable incògnita. Al sotrac esportiu, de nou sense un ascens que estava a tocar en un desenllaç inèdit de temporada, se li sumen d'altres problemes. Suficient perquè la junta directiva que presideix Jordi Cambronero hagi decidit que ja n'hi ha prou. Aquest 30 de juny s'acabava el seu mandat i s'ha decidit no tirar endavant la possibilitat de renovar-lo, pel que no es presentarà a unes eleccions que s'haurien de celebrar les properes setmanes. La junta deixarà de dirigir el propi AD Guíxols i el Vilartagues CF, però no pas l'Escola de Futbol Sant Feliu. Un dels motius, poder així compensar les quotes a les famílies de cara al curs vinent per culpa del coronavirus. En un comunicat emès ahir, el contingut del qual l'Ajuntament de la ciutat coneix des de fa dies, s'explicaven els motius d'aquesta decisió, indicant un dèficit de 1.232 euros entre totes tres entitats. Al mateix temps, el tècnic Toni Sánchez s'acomiadava amb un escrit a les xarxes socials, confirmant l'època de canvis que s'esperen al Josep Sunyer i Arxer.

Cambronero va agafar les regnes de l'Escola de Futbol fa nou temporades, el 2011, quan «la relació amb el Guíxols era dolenta o pràcticament nul·la», com rememora. El seu objectiu, i també el de la junta, ha sigut el d'unir els tres clubs de la ciutat en un de sol. És més, la proposta estava al damunt de la taula però el coronavirus ho ha aturat tot. Amb els anys, les juntes tant del Guíxols com del Vilartagues van anar fent un pas al costat i Cambronero i el seu grup també s'hi va posar, dirigint totes tres entitats. Molta feina i maldecaps, però fins ara s'havia portat de la millor manera possible, amb èpoques per a tots els gustos i de tots colors. El principal desencís arriba amb l'Ajuntament perquè les subvencions solen arribar a la segona meitat d'any, cosa que dificulta les gestions de tresoreria. «Ha sigut el nostre cavall de batalla durant tot aquests anys. Quan vam agafar l'AD Guíxols els vam demanar que els ingressos per a tots tres clubs no disminuïssin i també que se'ns pagués més aviat. Aquesta última condició no s'ha complert i això és un problema». Amb el mandat exhaurint-se i veient que el consistori no feia cap moviment per canviar les coses, la junta ha decidit plegar i engegar tots els mecanismes necessaris perquè es celebrin eleccions, entri una nova directiva i es pugui planificar amb temps la propera temporada.



Sense ascens?

Un curs, el 20/21, que l'equip hauria d'afrontar de nou a Segona Catalana. Tot i els bons números (segon del grup primer de Segona Catalana, a dos punts del Bescanó), el veredicte de la Federació Catalana de Futbol l'ha deixat, almenys en un principi, sense ascens. El salt de divisió qui sap si hauria servit per canviar alguna cosa. «És cert que no hem pres la decisió fins que no s'ha sabut què passava, si es pujava o no. Potser sí que ens hauria condicionat un ascens. Hauria sigut una responsabilitat més per a tots», avisa el president sortint, qui tampoc descarta algun canvi d'última hora. «No dono per fet que no acabi rebent una proposta per ocupar plaça de Primera Catalana». Al mateix temps que carrega contra la decisió de la FCF:«No hem encaixat bé el seu veredicte. L'opció que s'ha pres és la més còmoda perquè deixa a més gent contenta. A dia d'avui no sabem si s'haurà de fer una plantilla per Primera o per Segona Catalana». La incertesa mai és bona companya de viatge. De moment, el tècnic ja ha decidit canviar d'aires. La junta tampoc continuarà i cal veure què farà la plantilla. La subvenció d'enguany encara està per cobrar. No creu Cambronero que això sigui el final d'un club amb 106 anys d'història, però sí que avisa que «qui hagi d'actuar, actuï». Aviat la junta es reunirà amb els socis i engegarà la maquinària per convocar eleccions a l'espera que algú es presenti i es faci càrrec de l'entitat. Un club que, com tots, ha viscut temps millors i també pitjors, però que ara li toca escriure amb signe d'interrogació el seu futur més immediat.