«Tenim una plantilla molt àmplia i això és un avantatge respecte als altres equips»

És un exercici força curiós analitzar com ha afectat, a títol personal dins del vestidor del Girona, un sotrac com el que ha suposat l'aturada de la competició per culpa d'una pandèmia. Les circumstàncies que envolten a cada jugador són completament diferents. El com s'arribava a l'aturada i també quin pot ser el seu paper a partir d'ara. Ho exemplifica a la perfecció el cas de l'uruguaià Joaquín Zeballos, fitxat a l'hivern com a aposta de futur, però qui segurament acabarà tenint minuts davant la lesió de Brandon i les poques peces a la davantera. Un altre nom propi, tot i que la seva realitat no és exactament la mateixa, és el de Christian Rivera. Incorporat al gener, la seva era una peça que feia mesos que s'esperava amb els braços oberts a Montilivi. L'esperat migcentre defensiu. Un futbolista tan desitjat, per l'afició i també per un club que estava convençut que el seu perfil era el que li faltava a la plantilla. A l'hora de la veritat, se l'ha vist ben poc al damunt de la gespa. L'asturià ha jugat 75 minuts i gràcies, amb una única titularitat, a Riazor. El parèntesi del mes de març va tallar tota possibilitat de gaudir de més oportunitats i és ara quan el ventall es torna a obrir. El calendari es preveu carregat i Martí no farà jugar sempre a Granell i Gumbau al mig del camp. Rivera va ser el futbolista a qui el club va decidir fer parlar ahir. Va calcar el missatge que els seus companys han anat fent públic al llarg de les últimes setmanes. El d'un equip que té ganes de competir, que té l'ascens entre cella i cella i que veu com un avantatge el fet de disposar d'un munt de peces al vestidor.

«Estem ben preparats. Tampoc li podem demanar massa més a la situació en la qual ens trobem tots plegats. Estem agafant el ritme, això és com una altra pretemporada. Mirem d'arribar al nostre estat òptim», s'explicava. Sense donar massa detalls, va admetre que «em trobo millor mentalment que no pas físicament», tot revelant que «he tingut alguns problemes físics», al mateix temps que deixava ben clar que aquest període l'ha servit per «desconnectar la ment» i tornar «més sanejat». Ell i la resta dels seus companys tenen ja en ment el duel del dissabte de la setmana vinent. «El míster ens dius que l'àrbitre del camp del Las Palmas ja ha xiulat i és per això que ja estem preparant en aquest partit. Ens estem preparant al màxim. Som conscients que no hi arribarem com si la competició no s'hagués aturat, però això ens passarà a nosaltres i a la resta d'equips».

En aquest sentit, va destacar «l'avantatge» del Girona, que disposa «d'una plantilla molt àmplia» que li permet «tenir més de dos onzes». «D'altres equips han hagut de convocar habitualment a jugadors del filial», hi sumava. Per a Rivera, el que ara toca és «estar molt junts i preparar-nos tàcticament», amb l'únic objectiu «d'arribar frescs i descansats a cada partit», sempre sabent que «ens tocarà jugar cada tres o quatre dies» pel que la consigna és del tot clara: «Hem d'estar al màxim el proper mes i mig». Finalment, missatge per a l'afició. «És una pena que no estiguin al nostre costat. Espero que ens animin des de casa, enviant-nos missatges a les xarxes socials».