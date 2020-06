Àlex Formento i el Bàsquet Girona separen els seus camins

Cop de timó al Bàsquet Girona, que ahir al vespre anunciava la destitució del fins ara tècnic, Àlex Formento. Amb l'ascens a LEB Or, el club ha decidit sacsejar la banqueta i buscar un perfil diferent d'entrenador. L'entitat, en un breu comunicat, parlava d'un «acord» entre totes dues parts per dur a terme la desvinculació, agraïa la seva tasca d'aquests últims anys i hi afegia unes paraules del president, Marc Gasol: «Tot i que els camins es separen, ell i la seva família sempre formaran part del Bàsquet Girona». Formento, al club des dels seus inicis, el 2014, va fer-se càrrec del sènior la temporada 18/19, a LEB Plata i rellevant Quim Costa. Aquest any iniciava el curs de bon inici i es convertia en un dels artífexs de la segona plaça i posterior ascens de categoria.