Messi fa treball específic a la gespa del Camp Nou i Luis Suárez ja té l'alta

Lionel Messi, que es va perdre els dos últims entrenaments per una contractura al quàdriceps, va realitzar ahir treball específic sobre la gespa del Camp Nou, on el primer equip es va exercitar per primera vegada des de l'aturada pel coronavirus. El jugador argentí segueix treballant al marge dels seus companys, però aquest cop ho va fer al damunt la gespa, al costat del lateral portuguès Nelson Semedo.

De la seva banda, el davanter Luis Suárez va rebre l'alta mèdica de l'operació al genoll dret a la qual es va sotmetre al gener i estarà a disposició del tècnic de l'equip blaugrana, Quique Setién, per a la represa del campionat de lliga després de l'aturada pel coronavirus. En el primer tram de la temporada, Suárez va disputar 17 partits de Lliga i va anotar onze gols, només superat pel jugador de el Reial Madrid Karim Benzema (14) i el seu company Leo Messi (19).