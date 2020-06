Mojica: «Els onze partits que resten són com un Mundial i el volem guanyar»

Johan Mojica, jugador del Girona, va concedir una entrevista a l'agència EFE per repassar l'actualitat del conjunt blanc-i-vermell. Va deixar ben clar que tant ell com els seus companys afrontaran les onze jornades que queden «com si fos un Mundial», destacant la fam per «guanyar-lo» i pujar així a Primera. En aquest sentit, va apuntar que el que té al seu davant l'equip a partir d'ara és «una oportunitat molt gran d'aconseguir de nou quelcom històric», recordant la fita d'ara fa tres anys. «Va ser inoblidable. Ens acompanyarà sempre i que ens donarà molta felicitat. Ara volem tornar a viure tot allò de nou». Perquè sigui possible, té molt clara quina és la recepta. «L'objectiu és l'ascens i si el volem hem d'anar partit a partit. És primordial arrencar bé». La seva ambició no té límits i malgrat que la segona posició és ara a vuit punts, avisava que «anirem a per l'ascens directe. Estem mentalitzats per aconseguir-lo».