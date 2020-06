Premi Josep Anselm Clavé per a la Capella Polifònica

La Capella Polifònica de Girona ha guanyat el premi Josep Anselm Clavé de Cant Coral al Millor Programa de Música Coral Catalana. La formació gironina ha estat reconeguda, d'entre les set propostes finalistes, pels concerts amb música de Francesc Civil que va oferir a Granollers i Girona per commemorar el 125è aniversari del compositor. En la seva categoria, competia amb referents del cant coral com el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana o la Coral Sant Jordi, per exemple.

L'entrega dels guardons que organitza el Moviment Coral Català per difondre els millors treballs del sector es va haver de fer en una gala virtual emesa ahir des de Youtube a causa del coronavirus, després haver-se posposat el passat 14 de març.En el seu discurs d'agraïment, el director de la Capella Polifònica de Girona, Martí Ferrer, va reivindicar la recuperació i revalorització dels compositors catalans com una «gran responsabilitat» dels directors i cors catalans, i va lloar Civil com compositor de gran qualitat.

El programa mereixedor del guardó va ser el del concert de Nadal de la Polifònica del 2019, que incorporava algunes obres del compositor que no havien estat mai interpretades a Catalunya, avançant-se al 125è aniversari del naixement de Francesc Civil.

Estrenat a la catedral de Girona davant d'uns 500 assistents, i interpretat després en part a Granollers, el programa també s'havia de recuperar en algunes de les actuacions que la coral tenia previstes en els darrers mesos, com el concert de Música Sagra de Girona, a Temps de Flors o a Castelló d'Empúries.

D'altra banda, la Capella Polifònica fa mesos que treballa en un «ambiciós projecte» per Nadal, un espectacle que combinarà teatre i música per explicar el naixement de Jesús, segons detallen fonts de la formació.

La producció, que si tot va bé s'estrenarà a la nau central de la catedral al desembre, comptarà amb actors, solistes vocals i un organista, i s'hi podrà escoltar música de tots els temps, de Joan Cererols (1618-1680) a nova música escrita durant els mesos de confinament.

Així mateix, durant el pròxim curs la coral preveu presentar una nova secció infantil, GiroNins, oberta a infants de les comarques gironines d'entre quatre i setze anys.