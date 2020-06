Així va la Lliga

El Girona té per davant la setmana més desitjada. La pilota tornarà a rodar per fi aquest dissabte a l'estadi Gran Canària (19.30 hores), on els gironins s'enfrontaran al Las Palmas, en la represa de la competició després de l'aturada per la pandèmia del coronavirus. La frenada en sec durant gairebé dos mesos va trencar d'un dia per l'altre el ritme a l'equip de Pep Lluís Martí, tot i que el confinament li ha servit per reforçar encara més el grup humà i així perseguir amb més convicció l'objectiu que té des de l'inici de la temporada. El camí per tornar a Primera Divisió no serà fàcil, amb un munt de jornades seguides sense pràcticament descans, però cal prendre-ho com a una nova oportunitat. Com a mínim, les ganes hi són i les sensacions són bones.

El joc del Girona -i dels equips d'arreu del món- es va interrompre el cap de setmana dels dies 14 i 15 de març. Enmig d'una incertesa total, els de Montilivi van haver de dir adeu al seu viatge a Gran Canària sense saber que al cap de tres mesos seria una realitat. D'aquesta manera, deixaven la Lliga a la cinquena posició de la classificació amb 47 punts. Una situació que generava aspectes tant positius com negatius. D'una banda, s'asseguraven les places del play-off amb cinc punts de marge respecte al setè, el Mirandés amb 42 punts. De l'altra, s'escapava l'ascens directe allunyant-se fins a vuit punts de la segona posició, que ocupa el Saragossa amb 55 punts. Arribar-hi va ser molt llaminer durant un parell de jornades, però no passar de l'empat contra l'Albacete (1-1) i la ratxa ascendent dels de Víctor Fernández amb una victòria davant del Màlaga (0-1) va fer que aquesta opció arribés a sonar utòpica.

Amb el retorn del «nou futbol» tot el que ara es donava per fet podrà canviar i sota la màxima exigència només marcaran diferències els que millor s'hagin preparat en una pretemporada agafada amb pinces. Amb 11 partits per davant, el Girona no pot fallar. Si bé és cert que els de Martí encadenen set jornades seguides sense perdre, encara els faltarà fer un pas més per convertir els empats en victòries. Dels últims set partits, el balanç és de 4 empats i 3 victòries. L'incentiu o, depèn com es miri, la pega és que 4 dels 11 rivals que resten són directes. Els gironins encara han d'enfrontar-se al Cadis, el Saragossa, l'Almeria i l'Elx, que són el primer, segon, tercer i sisè classificats en l'actualitat. A més, tres d'ells (Cadis, Saragossa i Almeria) han de passar per Montilivi, que amb tota probabilitat de no poder reunir l'afició, tot i que alguns clubs ho comencin a plantejar, pot quedar-se sense el factor camp.

Lliga fins al juliol i play-off a l'agost

Inspirant-se en la represa del futbol a Alemanya, La Lliga ha planificat un calendari ininterromput i carregat de partits des d'aquest dijous 11 de juny fins al pròxim diumenge 19 de juliol amb un estricte protocol. Mascaretes a la banqueta, distància de seguretat sempre que sigui possible, tests per detectar el coronavirus, partits a porta tancada i cada 72 hores, fins a cinc canvis... la «nova» Lliga tindrà de tot. L'espectacle, també.

Així doncs, el Girona té per davant un parell de mesos més que intensos i sense temps per a cap distracció. Dissabte reprendrà el seu camí al camp del Las Palmas i el seguirà trobant-se amb el Racing, l'Elx, el Numància, el Màlaga, el Saragossa, l'Sporting, l'Almeria, el Lugo, el Cadis i l'Alcorcón. En total, 5 partits a casa i 6 a fora. A partir d'aquí, els de Martí intentaran aplanar-lo per aferrar-se com a mínim a la promoció d'ascens amb tret de sortida el 22 de juliol i punt i final el 2 d'agost.

Sens dubte el desgast físic dels jugadors, marcat pel calendari carregat de partits, la poca preparació per culpa de la COVID-19 i les altes temperatures de l'estiu, seran determinants a tots i cadascun dels equips de Primera i Segona. Per evitar possibles lesions, La Lliga i la Federació Espanyola (RFEF) ja s'han posat d'acord per permetre fins a cinc substitucions i la possibilitat de convocar 23 jugadors a cada partit amb la intenció que els futbolistes surtin el menys perjudicats possible d'aquest frenesí futbolístic. Amb una àmplia plantilla i el suport dels juvenils Turmo, Pau Víctor i Ilyas. Tots, excepte Brandon Thomas, lesionat de gravetat, estan disponibles per a Martí i des de dilluns de la setmana passada que poden entrenar-se al complet per treballar aspectes tècnics i tàctics amb millors condicions.

En el cas que el Girona jugui un hipotètic play-off podrà comptar amb el seu home gol: Cristhian Stuani. I és que el coronavirus no només ha deixat coses dolentes, o així s'ha de veure. L'ajornament de la Copa Amèrica, que havia de tenir lloc entre el 12 de juny i el 12 de juliol a Argentina i Colòmbia, fins al 2021, permet al conjunt blanc-i-vermell disposar de l'uruguaià així com de Johan Mojica en aquest últim tram decisiu del curs. A més, l'aturada també ha de servir perquè jugadors determinants com Àlex Gallar, Borja García, Samu Sáiz, Jairo o Jonatan Soriano es reivindiquin de cara a porteria i recuperin la confiança. Una motivació que també val per a Valery Fernádez, que cada cop té més a prop la possibilitat de tornar a tenir minuts sobre la gesta. Cal convertir les crisis en oportunitats.