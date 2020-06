L'Olot renova Hèctor Simon

L'Olot continua assegurant-se la continunuïtat dels jugadors més destacats per la temporada vinent i aquest migdia ha anunciat la renovació d'Hèctor Simon per un curs més. El migcampista de Llançà, cervell ofensiu i capità de l'equip de Raúl Garrido, encetarà la setena temporada al club de la Garrotxa, on hi va arribar el 2014 procedent de l'Oviedo. D'ençà de llavors, ha acumulat 206 partits disputats en els quals ha marcat 30 gols. "Estic molt content i il·lusionat per renovar un altre any amb l'Olot. Després de tants de dies parat, encara valoro més el fet de poder dedicar-te al que més t'agrada en un lloc on et sents estimat i valorat. Això em fa ser molt feliç", ha explicat el jugador alt-empordanès, de 36 anys.