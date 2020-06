El Sarrià anuncia els fitxatges de Toro i Martínez per contrarestar les baixes

La Unió Esportiva Sarrià continua fent feina als despatxos per preparar la seva segona temporada a Divisió d'Honor Plata, després que el coronavirus acabés amb aquesta. El club ahir va anunciar l'arribada de dos nous fitxatges. Es tracta del porter Aleix Toro i el jugador Aleix Martínez. Toro, de 19 anys, arriba procedent del Burgos (que ha pujat a Plata) i s'ha format a les categories inferiors del Granollers, per reforçar la porteria juntament amb Antonio Moreno i Aleix Biosca. D'altra banda, Martínez, de 22 anys, ve del Calella, on aquest curs ha marcat 117 gols en 14 partits a la Lliga Catalana), per ocupar la primera línia ofensiva. Ha passat per equips com el Joventut Handbol Mataró, Sant Martí-Adrianenc i s'ha format al planter de La Roca.

Les dues incorporacions contrarresten les baixes del porter Pau Guitart, els extrems esquerre Pau Palacios i Isaac Alemán, el pivot Sergio García, que no seguiran al club la pròxima temporada.