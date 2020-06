Sonja Vasic seguirà a l'Uni Girona

L'Uni Girona ja compta amb una peça més per a la pròxima temporada: Es tracta de Sonja Vasic. La sèrbia ha renovat per un any més amb l'equip gironí després d'incorporar-se el passat mes de desembre a la plantilla d'Eric Surís.



La jugadora ha oficialitzat la seva renovació amb un missatge a les xarxes socials.





Vasic, que disputarà per tant la seva, va ser considerada l'MVP de l'Eurolliga 2018, i després d'una temporada, la passada, amb una aturada llarga a causa d'una lesió el genoll, tornarà amb força per formar part del perímetre de les gironines. Vasic ha signat uns bons números, amb 11 punts de mitjana i 10,4 de valoració en 9 partits de Lliga Endesa. A l'Eurolliga, les seves estadístiques han estat de 8,3 punts i 5,8 de valoració en 26 minuts. Pere Puig , director esportiu de l'equip, ha declarat que: "Amb la renovació el club segueix completant l'equip. És una gran notícia perquè és una jugadora molt completa, de les millors d'Europa a la seva posició. Pot jugar al 3 i al 4 amb un gran tir exterior i ens fa molt feliços que renovi una temporada més. Ella ho ha posat molt fàcil. Des d'un primer moment va dir que volia jugar a Girona i ha posat totes les facilitats perquè renovés una temporada més. Estem feliços i hem fet un pas més per a la confecció de l'equip."