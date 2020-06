Formento: «M'havia guanyat el dret a seguir però el nou director esportiu vol un altre perfil d'entrenador»

Àlex Formento s'ha acomiadat aquest migdia del Bàsquet Girona, després d'haver-hi passat els últims set anys, des que el projecte estava tot just "al cap i al cor de Marc Gasol" fins al final d'aquesta accidentada temporada que ha culminat amb l'ascens a LEB Or des dels despatxos. Formento ha explicat els motius de la seva sortida: vol continuar sent entrenador i a Fontajau, el nou director esportiu, Jordi Plà, va plantejar que volia un altre perfil a la banqueta per afrontar el proper repte. Àlex Formento ha assegurat que "sento que podia dur l'equip a assolir nous èxits esportius" i ha afegit que "m'havia guanyat continuar però si pel bé del club he de marxar, marxo sense fer soroll, tal i com vaig arribar, sense retrets i només amb agraïments".

El fins ara tècnic ha sigut la mà dreta de Marc Gasol en el projecte. Quan el club va iniciar-se com a Escola de Bàsquet el 2014, només amb equips de formació, Formento exercia de vicepresident. A mida que s'ha anat consolidant la iniciativa, i des que es va passar a denominar Bàsquet Girona, el tècnic s'havia implicat en la feina de direcció esportiva i va acabar saltant a la banqueta a mitjans del curs passat després de la destitució de Quim Costa. La temporada passada l'ascens a Or es va escapar, però aquest curs s'ha acabat assolint. Amb el club, però, s'havia parlat de tornar a dividir les àrees, per una banda la direcció esportiva i per l'altre la banqueta. El Bàsquet Girona ha fitxat Jordi Plà per confeccionar la plantilla que debutarà a Or i aquest ha sigut qui ha preferit un altre perfil de tècnic pel curs que ve, "una opció legítima", tal i com va admetre el preparador.

Formento hauria volgut seguir però quan va saber que es buscava un altre perfil d'entrenador "en vaig parlar amb 10 minuts amb en Marc Gasol i de seguida vam tancar l'acord per la meva sortida, gràcies a la seva generositat i al seu reconeixement cap a la feina feta". Ara es vol dedicar a descansar "després d'uns anys de tanta exigència i desgast a Girona" però té clar que seguirà fent camí a les banquetes. "Durant un temps pots anar saltant d'una cosa a l'altre, però ara aparco els despatxos i el que vull és seguir a peu de pista", ha subratllat. En l'acte de comiat, que s'ha fet a l'hotel Ibis de Girona, hi han anat tècnics, jugadors i directius del club. Al final s'ha projectat un video on diversos empleats, preparadors i jugadors enviaven missatges d'agraïment a Formento per la seva etapa a Fontajau. "Casa meva", segons ha assegurat, i on no descarta tornar en el futur.