Futbol per agafar un empatx

La Bundesliga ha estat els últims quinze dies el gran refugi per als amants del futbol, que durant la desescalada han trobat en la lliga alemanya el millor antídot per matar el cuc i així continuar gaudint del seu esport preferit. Tres mesos sense poder veure l'equip de la terra, el de casa, el preferit, el que es porta al cor, o el que embadaleix pel seu bon joc han anat fent créixer les ganes de futbol. Una fam que, amb la proximitat de la represa de la Lliga s'ha anat transformant en una barreja de nervis i emocions. I vet aquí que ja ho tenim aquí. A la cantonada. Res, cosa d'hores.

Demà a Vallecas es donarà el tret de sortida oficial a la tornada del futbol a l'estat amb la represa del duel entre el Rayo i l'Albacete ajornat al desembre al descans pels càntics contra el davanter dels conjunt manxec, Roman Zozulia. Serà només un petit tastet de 45 minuts, que precedirà el derbi andalús de dijous a la nit entre Sevilla i Betis i que donarà pas a una bogeria ininterrompuda de partits diaris que s'enfilarà fins a mitjan juliol. Després serà el torn del play-off d'ascens a Primera, objectiu pel qual el Girona lluita, i, ja a l'agost, de les competicions europees.

play-off. Abans de l'aturada, els dos primers classificats Cadis i Saragossa eren a 9 i 8 punts respectivament. Ara, continuen a la mateixa distància però els tres mesos d'aturada obren un escenari incert per a tothom. També per al conjunt de Pep Lluís Martí, que dissabte al vespre (2/4 de 8) s'estrena a un destí llunyà i sempre feixuc com és Las Palmas. Un partit contra un rival directe que no havia respost a les expectatives generades i que confia pujar al tren del play-off aquestes darreres 11 jornades.

La 32a jornada a la Lliga Smartbank s'obrirà divendres amb els partits de dos rivals directes del Girona. L'Elx rebrà el penúltim, l'Extremadura (2/4 de 8) mentre que l'Osca visitarà el Màlaga a la mateixa hora. Per saber si pot retallar punts respecte l'ascens directe -en cas de puntuar al Gran Canària- els gironins estaran atents al que faci el Saragossa dissabte a la nit contra l'Alcorcón a la Romareda i diumenge el Cadis, també a casa contra el Rayo. Al cap de 72 hores i amb el viatge de tornada entremig, els gironins rebran el Racing de Santander a Montilivi dimarts (2/4 de 10). Sembla, en principi, poc descans per als de Martí que, tot i això, recuperarà Samu Sáiz, sancionat per Las Palmas, per rebre els càntabres. En aquesta segona jornada de represa, el Girona jugarà sabent el resultat del Saragossa a Lugo (juga també dimarts a 2/4 de 8). Per dimecres quedarà l'Almeria-Las Palmas i dijous el Cadis jugarà a Sòria.

No s'haurà acabat la setmana encara per al Girona, que divendres (2/4 de 8) tornarà a tenir partit, aquest cop a Elx, actual sisè classifcat,amb només un punt menys que els gironins. L'endemà hi ha un interessant Saragossa-Almeria, mentre que diumenge l'Osca jugarà a Albacete i el Cadis rebrà l'Alcorcón.