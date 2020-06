Sonja Vasic es queda a Girona

Li està quedant, una vegada més, un equip maco a Pere Puig, malgrat els molts obstacles que ha hagut de saltar aquest any l'Uni Girona. La darrera jugadora a integrar-se al projecte per a la propera temporada és una altra primera espasa: Sonja Vasic ha acabat donant el «sí» a l'oferta de renovació que li van plantejar i també continuarà el curs que ve a Fontajau. Amb la continuïtat de l'aler sèrbia el director esportiu, Pere Puig, ja ha lligat vuit peces, totes de primer nivell. Vasic s'afageix, per tant, a Laia Palau, María Araújo, Helena Oma i Adaora Elonu, que es mantenen d'aquesta campanya, en un bloc que ha confirmat fins ara les arribades de Chelsea Gray, Frida Eldebrink i Julia Reisingerova.

Vasic, incorporada el passat mes de desembre a l'Uni, va ser un dels reforços estel·lars d'aquesta temporada. Amb la renovació obrirà el seu segon curs a Fontajau, però estant a disposició del cos tècnic des del principi. La sèrbia és una de les millors jugadores europees, i va ser considerada l'MVP de l'Eurolliga el 2018. Una lesió el genoll la va tenir aturada la temporada passada i després de passar pel quiròfan, va aterrar a Girona el desembre passat. Malgrat haver començat la temporada tres mesos més tard, i la cancel·lació prematura de la competició a causa de la pandèmia de la COVID-19, Sonja Vasic ha signat uns bons números, amb 11 punts de mitjana i 10,4 de valoració en 9 partits de Lliga Endesa. A l'Eurolliga, les seves estadístiques han estat de 8,3 punts i 5,8 de valoració en 26 minuts. Amb la samarreta de l'Uni hi va debutar en un partit d'Eurolliga a Fontajau contra el Montpeller (12 de desembre) on les gironines van remuntar 17 punts per acabar guanyant 56-55.

Sonja Vasic és una aler de 30 anys i 189 cm. que va tocar el sostre continental quan l'any 2018 va ser considerada MVP de l'Eurolliga. El seu palmarès és extens: hi destaquen les tres Eurolligues aconseguides. Una d'elles va ser el 2015, amb el Praga i formant equip amb Laia Palau, amb qui va coincidir durant tres temporades. També compta amb una lliga i una copa francesa, una lliga de la República Txeca i una Supercopa d'Europa entre altres títols col·lectius i reconeixements individuals.

Pere Puig, director esportiu de l'equip, es mostrava ahir molt satisfet amb la renovació de la jugadora internacional Sèrbia. «Amb aquesta operació el club segueix completant l'equip. És una gran notícia perquè és una jugadora molt completa, de les millors d'Europa a la seva posició. Pot jugar al 3 i al 4 amb un gran tir exterior i ens fa molt feliços que renovi una temporada més». Vasic, com admet el responsable tècnic de l'Uni, tenia ganes de continuar a Fontajau i per això «ens ho ha posat molt fàcil. Des d'un primer moment va dir que volia jugar a Girona i ha posat totes les facilitats perquè renovés una temporada més. Estem feliços i hem fet un pas més per a la confecció de l'equip». Ara els propers moviments a Fontajau haurien de ser l'anunci de la renovació de l'entrenador Èric Surís, amb qui l'entesa sembla propera, i també aclarir el futur de Núria Martínez. Dues jugadores que segur que no seguiran són Coulibally i Bishop.



La nova lliga de 16 equips

El president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Jorge Garbajosa, va explicar ahir que l'ampliació a 16 equips de la Lliga Femenina Endesa era «la millor opció possible» per digerir les conseqüències del coronavirus i que ja estan treballant en «diferents opcions» per al futur de la competició més enllà de la propera temporada. «L'absoluta excepcionalitat del que estem vivint requereix mesures excepcionals. L'ampliació de la Lliga a 16 equips es va prendre de comú acord amb els clubs. Van estar d'acord que castigar amb descensos era massa quan encara faltava un 30 per cent de la temporada. La Lliga de 16 era la millor opció possible per a aquest any però també ja pensem en el futur», va dir.