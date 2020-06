Començar guanyant i el factor psicològic són algunes de les claus per a la represa

Onze jornades i tot obert. L'ascens, el play-off i el descens. Partits cada tres dies, calor, lesions i la pressió de lluitar per un objectiu, el que sigui, contra rellotge. Com es prepara un tram de competició així? La fórmula secreta no la té ningú. Pep Lluís Martí i la resta de tècnics de Segona A han treballat des que es van reprendre els entrenaments per posar a punt físicament els seus homes perquè puguin encarar amb garanties la represa. Físicament i també mentalment. I és que l'aspecte psicològic, com deia ahir Stuani, serà un altre dels factors que hi tindran molt a dir durant les pròximes setmanes. «Important no, serà determinant», assegura l'entrenador del Figueres i extècnic del Girona durant diverses etapes, Javi Salamero.

L'estímul, la motivació o el fet de créixer per voler agradar als aficionats desapareixerà -almenys durant unes quantes jornades- i això farà que el factor local desaparegui. Així s'ha demostrat a la Bundesliga, on des que es va reprendre la competició sense espectadors s'ha produït un 47,8% de victòries visitants, molt superior al 34,8% que hi havia abans de l'aturada. En aquest sentit, l'exentrenador del Manlleu o el Palafrugell, entre d'altres, Francesc Cargol alerta del perill que la fredor que hi pugui haver als partits pugui afectar alguns jugadors. «N'hi ha que necessiten l'escalf del públic per motivar-se. Jugadors que quan surten al camp i el veuen ple s'estimulen i es motiven i se'ls veu a la cara. Ara, sense públic, hi ha el risc que hi hagi manca d'intensitat per part d'alguns», diu Cargol, que destaca el perill de «confondre» el partit sense ambient «amb un entrenament». També ho veu igual el nou entrenador del Banyoles, Pitu Batlle, que considera que jugar sense públic afavorirà els equips grans». «Els equips teòricament inferiors són més forts amb el suport del públic. Ara, sense, els que tenen més potencial tindran més possibilitats de puntuar a fora de casa», destaca. Salamero fa incisió en la qualitat de plantilles com la del Girona. «Si el Girona arriba a un nivell físic prou bo, tindrà possibilitats perquè és una plantilla molt millor que d'altres.

La represa de la competició servirà per veure si els equips que anaven com coets abans de l'aturada com ara Saragossa o Cadis mantenen la bona dinàmica o bé es poden desinflar. En aquest sentit, per a Cargol, els dos primers classificats són els grans perjudicats de l'aturada. «El Saragossa feia deu jornades que no perdia i era l'equip que estava més en forma. El Cadis també havia fet un començament excel·lent i ara caldrà veure si es manté. Són els grans perjudicats», diu.

Les dinàmiques i els estats d'ànim marcaran el desenllaç de la Lliga. Així ho consideren els tres tècnics gironins, que veuen clau «començar bé». «Els primers partits poden marcar l'esdevenir de la resta perquè començar guanyant ajuda a reforçar el missatge tècnic, tàctic, psicològic i físic», destaca Salamero, que reconeix que desitja «que pugin Saragossa i Girona». En la mateixa línia, Batlle recorda que, sovint, els equips que estan en bona dinàmica «guanyen fins i tot més del que els toca» i assenyala que ara després de l'aturada «es pot normalitzar una mica tot». «Hi pot haver sorpreses. Qui comenci més bé i agafi un aspecte anímic positiu tindrà avantatge. Els tres primers partits seran claus», diu l'escalenc.

Un altre aspecte a tenir en compte serà el de les lesions. Tanta concentració de partits generarà problemes físics i aquí hi jugarà un paper important el fons d'armari. Per a Cargol, serà «important» tenir una plantilla llarga per a poder «fer rotacions entre partit i partit» més que no pas durant el partit. «Fer cinc canvis en el partit pot desdibuixar molt el concepte tàctic», diu.